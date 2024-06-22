Будинок для літніх людей Біла Церква 1
Будинки для престарілих Київ 4
Будинок для престарілих Львів 1
Будинок для престарілих Дніпро 1
Будинок для престарілих Харків 1
Будинок для престарілих Рівне 2
Будинок для престарілих Одеса 3
Будинок для престарілих Івано-Франківськ 1
Будинок для престарілих Житомир 1
Будинок для престарілих Хмельницький 1
Будинок для престарілих Кривий Ріг 1
Будинок для престарілих Вінниця 1
Будинок для престарілих Черкаси 2
Будинок для престарілих Кропивницький 1
Будинок для престарілих Миколаїв 2
Будинок для престарілих Краматорськ 0
Пансіонат для літніх людей, мережа будинків престарілих - догляд за літніми людьми по всій Україні

108

Фахівців

8

Років роботи

5180

Клієнтів

Реабілітація після інсульту людей похилого віку у пансіонаті для престарілих

Багато людей похилого віку продовжують жити активно, навіть після виходу на пенсію. Але рано чи пізно пістя інсульту стан може погіршитися через зношування організму. Тому може знадобитися спеціальна реабілітація людей похилого віку. Вона являє собою унікальний процес, який спрямований на відновлення важливих життєвих функцій у літньої людини. У нашому центрі проводяться ефективні реабілітаційні заходи, які дозволяють поступово прийти до тями після стресів, захворювань та інших проблем. У літньому віці на людину чинять негативний вплив різні зміни. Можуть губитися сили, знижуватися інтерес до життя і т.д. Тому частиною реабілітації після інсульту в нашому пансіонаті є проведення різноманітних заходів. Вони націлені на відновлення основних функцій організму. Якісно організована реабілітація будинок престарілих практично завжди дає ефект, причому помітний для всіх неозброєним оком.

Послуги догляду за лежачими хворими в Пансіонаті для літніх людей з медичним наглядом:

Безкоштовне перевезення лежачих
Інсульти / Інфаркти
Деменція / Слабоумство
Альцгеймера / Паркінсона
Нетримання / Енурез
Артрит / Подагра
Хвороби опорно-рухового апарату
Онкозахворювання
Хвороби похилого віку
Цукровий діабет
Догляд за лежачими хворими
Ціни та умови проживання в будинку для літніх людей по всій Україні

Пакет “СТАНДАРТ”
9 000 грн

вартість проживання на місяць

4 людини в кімнаті
Стандартне харчування
Догляд за вимогою
Процедури і медикаменти опціонально
Пакет “ОПТИМАЛ”
20 000 грн

вартість проживання на місяць

3-4 людини в кімнаті
Покращене харчування
Уважний догляд
Процедури і медикаменти опціонально
Пакет “VIP”
35 000 грн

вартість проживання на місяць

1-2 людини в кімнаті
Харчування на вибір
Прикріплена нянечка 24/7
Базові лікувальні процедури і медикаменти
Доглядальниця на дому
Особисто

Розраховується індивідуально

Годування та гігієна
Контроль прийому ліків
Прибирання в будинку/квартирі
Супровід в лікувальних установах

Послуги догляду за літніми людьми в приватному будинку для престарілих

Послуги догляду за лежачими хворими після інсульту чи інфаркту
Приватний пансіонат та будинок для престарілих надають комплексний догляд за лежачими хворими, які потребують особливої уваги після інсульту чи інфаркту. До послуг входить постійний медичний нагляд, контроль за станом здоров'я, проведення реабілітаційних процедур, допомога в прийомі ліків, а також забезпечення комфортних умов проживання. Кваліфікований персонал забезпечує пацієнтам догляд, що включає гігієнічні процедури, підтримку рухової активності та профілактику пролежнів. Ми створюємо умови, які сприяють поліпшенню якості життя та максимальному відновленню після важких хвороб.

Догляд за літніми людьми з деменцією
Догляд за літніми людьми з деменцією

Пансіонат для літніх та будинок престарілих пропонують спеціалізований догляд за пацієнтами з деменцією, забезпечуючи безпечне і комфортне середовище. Наші досвідчені фахівці надають підтримку у повсякденних потребах, контролюють прийом ліків та забезпечують постійний нагляд, враховуючи індивідуальні особливості кожного мешканця. У пансіонаті створені умови, що сприяють підтримці когнітивної активності, включаючи заняття, що стимулюють пам'ять та увагу. Ми забезпечуємо не тільки медичну допомогу, але й психологічну підтримку, створюючи атмосферу турботи та розуміння.

Догляд за людьми похилого віку з психічними хворобами
Догляд за людьми похилого віку з психічними хворобами

Наш заклад для літніх людей і будинок для престарілих забезпечують повноцінний догляд за людьми похилого віку, які мають психічні захворювання. Ми надаємо широкий спектр спеціалізованих послуг, зокрема безперервний медичний контроль, психологічну підтримку, а також індивідуальні плани лікування і терапії. Наш досвідчений персонал створює безпечну атмосферу та надає допомогу у виконанні повсякденних справ, враховуючи специфічні потреби кожного пацієнта. У нашому пансіонаті передбачені всі умови для забезпечення максимального комфорту і покращення якості життя мешканців із психічними розладами.

Як заселитися в пансіонат для престарілих

Залиште заявку. Ми передзвонимо і підберемо відповідний пансіонат для людей похилого віку
Оцінимо фізичне і психологічний стан вашого родича і розробимо програму догляду
Організуємо перевезення вашого родича в будинок престарілих на спеціалізованому транспорті
Допоможемо адаптуватися в центрі і будемо регулярно повідомляти про стан вашого родича
    Найчастіші запитання та відповіді від клієнтів пансіонату для літніх

    Звісно, ви можете прийти на екскурсію та оглянути наш затишний заклад. Ми завжди раді гостям. Просто краще заздалегідь повідомте нас про ваш прихід, щоб ми могли приготуватися та зустріти вас найкращим чином. Наші контактні дані для зв’язку знаходяться на нашому веб-сайті. Будемо чекати на вас!

    В наших домах престарілих ми приділяємо велику увагу активному та задовільному дозвіллю для наших мешканців. Ось деякі з програм та заходів, які ми зазвичай надаємо:

    1. Соціальні події: Регулярні вечори зі спільними обідами, тематичні свята та святкові вечори для створення спільності та дружніх стосунків.
    2. Фізична активність: Групові заняття, які спрямовані на підтримання фізичної активності, наприклад, гімнастика для літніх, йога або водні аеробіка.
    3. Творчість: Малювання, рукоділля, кераміка, а також музичні заняття, які сприяють творчому самовираженню.
    4. Літературні гуртки: Для тих, хто цікавиться читанням та обговоренням літератури.
    5. Екскурсії та подорожі: Виїзди до цікавих місць, музеїв, театрів, інтересних подій тощо.
    6. Духовність і релігійні служби: Можливість брати участь у релігійних обрядах та молитвах.
    7. Освіта: Лекції та семінари з різних предметів, групи для вивчення іноземних мов тощо.
    8. Соціальні гуртки: Для обговорення актуальних питань та взаємодії з іншими мешканцями.

    Ці програми спрямовані на підтримку активного та задовільного способу життя наших мешканців, забезпечуючи можливості для соціального спілкування, навчання та розваг.

    Зазвичай в домах для літніх людей Грааль старанно вибирається раціон, який враховує діетичні потреби та пропозиції мешканців. Їжа має бути смачною та насиченою, а також відповідати медичним рекомендаціям.

    Раціон може включати такі типові страви:

    1. Сніданок: Зазвичай це каші (овсянка, гречка), сендвічі або яйця, йогурт або фрукти.
    2. Обід: Суп, основна страва (м’ясо, риба або альтернатива для вегетаріанців), гарнір (картопля, рис, локшина) та салат.
    3. Полуденок: Зазвичай це фрукти або йогурт.
    4. Вечеря: Легкий суп або салат, а також основна страва, яка може бути менш важкою порцією обіду.
    5. Перекуси: Між прийомами їжі можуть бути подавані закуски, які можуть включати фрукти, горішки, сухофрукти або смузі.

    Щодо сезонних страв, меню може змінюватися відповідно до доступності сезонних продуктів. Наприклад, влітку можуть бути подаватися більше свіжих салатів та страв з овочів, а взимку – більше гарячих супів та страв, що гріють. Сезонні продукти можуть включати ягоди, фрукти, овочі та інші продукти, які є важливою частиною раціону.

    Важливо враховувати індивідуальні діетичні потреби та пропозиції мешканців, тому меню може бути налаштоване під кожну особу окремо.

    Так, в домах для літніх людей Грааль проводяться заходи і програми, спрямовані на спілкування мешканців та взаємодію з гостями. Це може включати в себе такі заходи:

    1. Соціальні вечори: Організовані заходи, де мешканці мають можливість спілкуватися один з одним та з гостями, включаючи музичні вечори, вечори для гри в настільні ігри, культурні заходи і багато інших.
    2. Спеціальні заходи: До цих заходів можуть входити святкування днів народження, ювілеїв, святкові обіди та вечірки на різні теми.
    3. Тематичні події: Можуть бути організовані тематичні дні, наприклад, день літніх спортів, день мистецтва та інші.
    4. Екскурсії і подорожі: Виїзди до музеїв, театрів, парків та інших цікавих місць сприяють спілкуванню та відкриттю нових вражень.
    5. Гостьові лекції та зустрічі: Запрошення гостей для проведення лекцій, обговорення актуальних тем або інтерактивних зустрічей.

    Ці заходи призначені для створення активного та приємного спілкування серед мешканців та їх гостей, а також для підтримки соціальних зв’язків та добробуту у всіх учасників.

    Розклад дня в будинку для престарілих може варіюватися в залежності від конкретного закладу та програм, які вони пропонують. Проте, основний розклад дня зазвичай включає такі елементи:

    1. Сніданок: Зазвичай розпочинається зі сніданку, який подається в певний час.
    2. Фізична активність: Можуть бути ранкові заняття з фізичної реабілітації, гімнастики або інші види фізичної активності.
    3. Культурні та творчі заходи: Це може включати в себе лекції, заняття малюванням, рукоділлям, музичні виступи тощо.
    4. Обід: Головний прийом їжі вдень.
    5. Час для відпочинку: Можливість відпочити в номері або спільних приміщеннях.
    6. Соціальні заходи: Дні, коли проводяться соціальні активності, такі як ігри, зустрічі з іншими мешканцями, тематичні вечори тощо.
    7. Полуденок і вечеря: Додаткові прийоми їжі вдень та вечором.
    8. Вечірні забави і розваги: Вечори з музикою, танцями, кіноабо інші розважальні заходи.

    Зазвичай мешканці мають можливість долучитися до багатьох активностей, проте це залишається на їхньому виборі. Деякі можуть вільно обирати, в які програми брати участь, інші можуть виявити інтерес до певних заходів і активностей, які відповідають їхнім інтересам і потребам. Важливо, що в більшості будинків для престарілих пропонується різноманітні активності для забезпечення розваги та соціального спілкування.

    Для створення теплої та затишної атмосфери для мешканців в будинках для престарілих приймаються різні заходи та практики:

    1. Дружня атмосфера: Персонал старається створити дружню та лагідну атмосферу, де мешканці відчувають себе комфортно і забезпеченими.
    2. Соціальне спілкування: Організуються регулярні соціальні заходи та інтерактивні зустрічі для сприяння спілкуванню мешканців між собою.
    3. Забезпечення приватності: Дотримання особистої приватності мешканців, забезпечення їхньої особистої свободи та гідності.
    4. Подарунки та святкування: Організація свят і заходів для святкування днів народження та інших особистих подій мешканців.
    5. Розваги та розважальні програми: Проведення музичних концертів, театральних вистав, гурткових занять, щоб забезпечити розваги та розвиток інтересів мешканців.
    6. Спеціальний дизайн: Вибір теплих кольорів та приємного освітлення, які сприяють створенню затишку в приміщеннях.
    7. Комфортна інфраструктура: Забезпечення зручностей, таких як комфортні крісла, акустична система, бібліотеки, що роблять перебування мешканців більш приємним.
    8. Дотримання та підтримка здоров’я: Медичний догляд та регулярні обстеження для підтримки здоров’я мешканців.

    Ці заходи спрямовані на забезпечення теплої, дружньої та гостинної атмосфери, де мешканці можуть відчувати себе як вдома та оточеними піклуванням та підтримкою.

    Для забезпечення комфорту та безпеки мешканців у будинках для престарілих надаються різні сервіси і послуги:

    1. Медичний догляд: Наявність кваліфікованих медичних працівників, які забезпечують медичний догляд, включаючи регулярні медичні огляди та надання медичних послуг.
    2. Постійний персонал: Наявність догляду 24/7 для надання допомоги у будь-який час доби.
    3. Безпека: Забезпечення безпеки мешканців, включаючи системи пожежної безпеки, системи безпеки та відеоспостереження.
    4. Допоміжні послуги: Проведення допоміжних процедур, таких як купання, перев’язування, а також допомога з одяганням та інші повсякденні потреби.
    5. Харчування: Приготування та подача харчів, які враховують діетичні потреби мешканців.
    6. Соціальна підтримка: Проведення програм та заходів для соціальної активності, які сприяють психологічному комфорту.
    7. Транспортні послуги: Організація транспорту для мешканців, які потребують медичних або інших поїздок.
    8. Розважальні та культурні заходи: Організація заходів і програм, що сприяють активному дозвіллю та соціальному спілкуванню.
    9. Служба підтримки: Доступ до професійних консультантів та психологів для підтримки мешканців у психологічному та емоційному відношенні.

    Ці сервіси допомагають забезпечити комфорт і безпеку мешканців, а також забезпечують їхній загальний добробут та якісне старіння в затишному середовищі.

    Мережа наших будинків для престарілих Грааль сприяють співпраці з волонтерами, оскільки вони можуть приносити велику користь мешканцям та допомагати розширювати практичні можливості та соціальні контакти мешканців. Можливість співпраці волонтерів зазвичай залежить від конкретного будинку для престарілих і їхніх політик та потреб.

    Волонтери можуть виконувати різні функції, такі як:

    1. Спільні заняття: Проведення активних занять, які сприяють фізичній та психологічній активності мешканців, такі як фітнес-заняття, йога або танці.
    2. Соціальна підтримка: Розмови та спілкування з мешканцями для підтримки їхньої емоційної та психологічної стабільності.
    3. Поміч у виконанні повсякденних завдань: Допомога мешканцям з одяганням, купанням та іншими повсякденними потребами.
    4. Організація та підтримка заходів: Волонтери можуть брати участь в організації та проведенні різноманітних заходів та програм для мешканців.

    Якщо ви маєте бажання стати волонтером у будинку для престарілих, рекомендується зв’язатися з конкретним закладом, щоб дізнатися про їхні потреби та можливості співпраці. Вони можуть мати власні програми та вимоги для волонтерів.

    Переваги будинків для престарілих можуть бути різними в залежності від конкретного закладу, проте ось деякі з найбільших переваг, які можуть бути важливими для мешканців:

    1. Медична підтримка: Наявність кваліфікованих медичних працівників та доступ до медичного догляду для підтримки здоров’я мешканців.
    2. Безпека: Забезпечення безпеки та надання допомоги у разі потреби, включаючи системи безпеки та відеоспостереження.
    3. Соціальне спілкування: Можливість спілкування з іншими мешканцями та участь у соціальних заходах для підтримки дружніх стосунків та соціальної активності.
    4. Допоміжні послуги: Надання допомоги в повсякденних потребах, таких як годування, купання, одягання та інші опіки.
    5. Харчування: Приготування та подача смачних та здорових страв, які враховують діетичні потреби мешканців.
    6. Культурні та розважальні програми: Організація різноманітних заходів та програм для розваг та розвитку інтересів мешканців.
    7. Можливості для розвитку: Програми, що сприяють фізичній, культурній та інтелектуальній активності мешканців.
    8. Спеціальний догляд: Допомога для осіб з особливими потребами або хворими на певні захворювання, які вимагають спеціального догляду.

    Загалом, найбільшою перевагою будинку для престарілих є турботлива та затишна атмосфера, де мешканці оточені дбайливим персоналом та отримують догляд та підтримку, необхідну для комфортного старіння.

    Достойне життя у похилому віці за допомогою будинку для людей похилого віку

    У Києві дуже багатьом людям похилого віку потрібен особливий догляд. Щоб його отримати повною мірою, необхідно звернутися до надійного пансіонату. Це дозволить гарантовано отримати належну якість за адекватною вартістю. Сучасні будинки для людей похилого віку Київ стали досить популярними. Вони можуть надавати послуги кардинально різної якості за різною вартістю. Щоб знайти відповідне поєднання таких параметрів, важливо вибирати тільки перевірене місце. Наш пансіонат є таким, тому що має повний набір необхідних якостей.

    Багатьом здається, що життя в старості просто не може бути якісним і приємним. Така думка склалася через велику кількість різноманітних проблем зі здоров’ям. Деякі їх реально сильно докучають, але з більшістю цілком можна жити, причому дуже комфортно. Просто знадобиться створення відповідних умов життя. Зробити це вдома дуже важко. Тому будинок для людей похилого віку Київ стає гарним виходом зі становища. Ми пропонуємо повний комплекс послуг, якість яких не піддається жодним сумнівам.

    Літній вік має безліч специфічних особливостей, які дуже важливо знати. Наші співробітники чудово розуміються на цьому, можуть знайти індивідуальний підхід до всіх постояльців. Це своєрідна гарантія якісного та приємного життя кожної людини в нашому центрі. Є кілька основних турбот, серед яких годівля, своєчасна медична допомога, контроль за прийомом ліків, різноманітні гігієнічні процедури тощо. Щоб перебрати такі турботи на себе, треба мати знання та час. Якщо перші можна видобувати з мережі або за допомогою бесід із професіоналами, то згодом все набагато складніше. Сучасний темп життя в Києві не дозволяє витрачати велику кількість часу навіть на деякі дуже важливі завдання. Щоб доглядати свого родича, доведеться або відмовитися від багато чого іншого, або щось робити з роботою. Ситуація виходить практично безвихідною на перший погляд, тому що відмовлятися від роботи безглуздо. Але на допомогу приходить сучасний будинок для людей похилого віку Київ недорого. Наші послуги справді доступні, але при цьому максимально якісні.

    Жити гідно можна навіть у похилому віці. Наш пансіонат робить для цього все можливе. Можна розраховувати надання повного комплексу високоякісних послуг. У штаті працюють доглядальники, які мають досвід і спеціальну освіту, лікарі, дієтологи, кухарі та багато інших. Весь персонал згуртовано працює над досягненням єдиної мети. Вона у тому, щоб забезпечити кожного постояльця відповідним рівнем якості послуг.

    За допомогою запиту будинок престарілих Київ ціни кожен бажаючий зможе відшукати нас, ознайомитися з цінами та іншими важливими нюансами. Попередня консультація зі співробітниками пансіонату дозволить дізнатися багато цікавого та корисного.

    Які послуги надає приватний будинок для людей похилого віку?

    Здебільшого приватні будинки для людей похилого віку пропонують приблизно однакові послуги. Їхній перелік може відрізнятися незначно. Ми пропонуємо всі необхідні послуги, причому на максимально високому якісному рівні. Є всі можливості розміщувати не просто літніх, а й хворих людей. Є безліч захворювань, від яких страждають люди похилого віку. Деякі з них сильно обмежують можливості людини, які й так не дуже великі. Ми допомагаємо забезпечити ідеальний догляд за хворими із проблемами різного характеру. Гарантується цілодобовий догляд, медична підтримка. В наявності спеціальне обладнання, медикаменти. Усім цим займаються досвідчені лікарі. Запит будинку престарілих Київ ціни дозволить сформувати попередню думку щодо співвідношення вартості та якості

    Ми є приватним домом для людей похилого віку, який гарантує кращу якість послуг без компромісів. Енергійні співробітники роблять все для забезпечення комфорту кожної людини похилого віку. До основних послуг належать:

    Догляд, що здійснюється у цілодобовому режимі. Він передбачає контроль над прийомом лікарських засобів, вимірювання тиску, проведення різноманітних процедур.
    Дозвілля, що є неймовірно важливим для підтримання нормального морального стану. Кожен відвідувач може вибрати цікаве заняття, наприклад, прогулянку або гру, перегляд телевізора або читання, а також багато іншого.

    Харчування – це важлива складова комфортного життя. Ми намагаємося робити його максимально збалансованим з огляду на індивідуальні потреби кожного пацієнта. Їжа виходить не лише по-справжньому корисною, а й реально смачною.

    Сучасний будинок престарілих ціна послуг якого завжди знаходиться на адекватному рівні, можна назвати найкращим вибором. Ми пропонуємо прийнятні для більшості ціни. Навряд чи вдасться більше заощадити, якщо доглядати літню людину самостійно.

    Є приватні будинки для людей похилого віку, які змогли довести свою спроможність та надійність саме це будинки для престарілих "Грааль"


